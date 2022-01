LIVE. Eupen gaat met een voorsprong de rust in op het veld van KV Kortrijk

Belgisch voetbal Vanaf 28 januari weer (beperkt) publiek toegelaten in stadions, ook amateur­voet­bal gaat opnieuw van start

Vanaf 28 januari is er weer beperkt publiek welkom in de Belgische stadions. Dat legde het Overlegcomité vast in de coronabarometer. Ook het amateurvoetbal hervat volgend weekend.

13:18