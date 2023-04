LIVE EUPEN-ANDERLECHT. Geen doelpunten bij de rust, Raman zag zijn goal afgekeurd

INTERVIEW. Kylian Hazard, sterkhou­der bij RWDM: “Eden wou plaatsma­ken voor jongeren, dat verdient respect”

Eden (32) zit op een zijspoor bij Real en Thorgan (29) komt bij PSV pas terug uit blessure. Dé Hazard in bloedvorm nu is Kylian (27) in de promotiestrijd met RWDM. Interview over zijn voetbalambitie, persoonlijkheid, kookpassie en Eden die stopte als Rode Duivel: “Ik zie Thorgan na zijn actieve carrière wel in het voetbal blijven, hij zou een goede sportief directeur zijn. ”