LIVE. Dussenne lukt plots nog de aansluitingstreffer, maar Foster scoort meteen tegen: Westerlo klopt Standard met 4-2 !

Club Brugge Ongezien in Jupiler Pro League: Club Brugge duwt door voor Sander Berge, recordaan­bie­ding van 15 miljoen (!) geweigerd

Het is Club Brugge menens wat toptarget Sander Berge (24) betreft. Blauw-zwart bracht een bod van 15 miljoen euro plus bonussen uit. Dat zou een record voor de Jupiler Pro League zijn, al is het op dit moment nog onvoldoende voor Championship-club Sheffield United.

10 augustus