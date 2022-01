LIVE. Dudenpark verboden terrein voor uitfans in derby: “Er zijn genoeg cafés in Anderlecht. Volg daar de match”

Jupiler pro league Timmy Simons hervat vanavond met Zulte Waregem, na start met 6 op 6: “Op termijn niet enkel op goesting en grinta, maar ook voetbal­lend sterker”

Iets meer dan een maand geleden daverde het aan de Gaverbeek. Bij Zulte Waregem werd clubmonument Francky Dury geslachtofferd op het altaar van de angst om te degraderen. Met twee overwinningen op rij begonnen Timmy Simons en Davy De fauw vervolgens op de best mogelijke wijze aan het nieuwe tijdperk bij de fusieclub op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Maar uit de zorgen is Essevee daarmee nog lang niet: “We bekijken het voorlopig nog altijd wedstrijd per wedstrijd, punten pakken is onze prioriteit.”

