LIVE. Dost mist enorme kopkans: Club blijft op zoek naar zichzelf en komt alleen in slotkwartier opzetten

Livios Indrukwek­ken­de renovatie van Gentse burgerwo­ning: “Meer daglicht, ruimte en zicht op de tuin”

12 mei Liselore en Peter wonen in een ruime burgerwoning in Gentbrugge. Samen met hun vijf kinderen vormen ze een nieuw samengesteld gezin. De halfopen woning dateert uit 1954 en was dus niet alleen aan renovatie, maar ook aan uitbreiding toe. De oude veranda aan de achterkant van de woning ruimde plaats voor een volledig nieuwe aanbouw met leefkeuken en maximaal contact met de tuin. Bouwsite Livios mocht het resultaat bekijken.