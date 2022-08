LIVE (do, 20u30). Mazzu in de wolken met ‘spierkracht’ van Diawara en ziet Olsson en Raman mogelijk nog vertrekken: “Benito weet dat ik hem blijf steunen”

Jupiler Pro LeagueEen vragenvuur over transfers. De persconferentie voor de topper tegen AA Gent ging op Anderlecht niet echt over de aankomende topper. Mazzu met een grijns: “Ik zal blij zijn als 6 september gepasseerd is.”

Laat ons begin bij de (voorlopig) meest recente aanwinst van Anderlecht. Moussa N’Diaye, overgekomen van Barcelona, trainde vandaag voor het eerst mee met de groep. “Een dynamische speler met een goeie techniek”, omschrijft Mazzu hem. “In eerste instantie is Moussa een extra optie in de driemansverdediging, maar dankzij zijn explosiviteit en duelkracht kan hij ook op links spelen.” Verwacht N’Diaye echter nog niet in de selectie morgen. “Daarvoor is het nog wat te vroeg”, dixit Mazzu.

Over naar de - straks - nieuwste aanwinst: Amadou Diawara. Mazzu is verheugd met zijn komst. “De deal is nog niet officieel rond, maar sowieso zal hij een grote meerwaarde betekenen. Het ontbrak ons in onze kern nog wat aan vuur en spierkracht. Ik kende hem trouwens nog van toen ik in de Champions League met Genk tegen Napoli uitkwam.” Dat Diawara vorig seizoen weinig speelde bij AS Roma, is voor Mazzu geen groot issue. “We zullen zijn situatie van bij het begin goed opvolgen. Hij zal snel klaar zijn.”

Volledig scherm Amadou Diawara. © AS Roma via Getty Images

Ook aan uitgaande zijde beweegt er één en ander op Neerpede. Mazzu bevestigde dat Kristoffer Olsson mogelijk vertrekt - hij staat dicht bij een uitleenbeurt aan het Deense Midtjylland - en ook Benito Raman kan last minute nog andere oorden opzoeken. De spits staat in de belangstelling van AZ. “Ik waardeer Benito enorm. Zijn profiel is heel uniek in onze groep”, is Mazzu lovend. “Hij heeft misschien nog niet de minuten gemaakt waarop hij had gehoopt, maar momenteel is Benito nog bij ons. We praten veel, hij weet dat ik hem blijf steunen.”

“Hoe dan ook zal ik blij zijn als 6 september gepasseerd is”, gaf de coach nog mee met een grijns.

Nummer 300

Het stemde Mazzu tevreden dat er toch ook vragen kwamen over het sportieve luik. De zoveelste nederlaag tegen Union dreigde even vergeten te worden. Er was onder meer de reactie van een ontevreden Wesley Hoedt. Mazzu: “Zo’n dingen kunnen gebeuren in de emotie van een match. We hebben erover gepraat. Dat hoofdstuk is afgesloten.”

Tegen AA Gent viert Mazzu overigens een jubileum. Morgen zit hij voor de 300ste keer op de bank in de Jupiler Pro League. Net tegen Hein Vanhaezebrouck, een tegenstander die Mazzu én Anderlecht niet goed ligt. Paars-wit won al vier jaar niet meer tegen de Buffalo’s. “Iedereen kent Hein en zijn charisma”, grijnst Mazzu. “Hij kent de competitie als zijn broekzak. Hij is één van de beste trainers in dit land - zo niet de beste. Aan ons om morgen oplossingen te vinden.”

Volledig scherm © BELGA

