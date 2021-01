LIVE. Derde schot op doel onder Vercauteren, derde goal: Gerkens opent de score voor Antwerp

KV Mechelen Is Igor de Camargo (37) na dit seizoen nog profvoet­bal­ler? “Ik geniet nog veel van het spelletje"

22 januari Igor de Camargo (37) is tegenwoordig meer invaller dan hem lief is. Ook tegen Standard begon hij op de bank. “Nochtans ben ik écht klaar om te starten”, zegt de ervaren spits van KV Mechelen, die in juni einde contract is.