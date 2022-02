LIVE. Deman laat de 3-0 onbegrijpelijk liggen!

AA Gent Vanhaeze­brou­ck zet Bolat op zijn plaats en hekelt ref Visser: “Dit is toch de nummer één van België?”

Eén week nadat hij op Club Brugge tussen de palen mocht, bleef Davy Roef (28) ook in Eupen eerste keeper bij AA Gent. Er is geen reden om aan te nemen dat daar snel weer verandering in komt. Sinan Bolat (33) bekoopt zo zijn flirt met Fenerbahce, die uitmondde in een onwettelijke afwezigheid daags voor de match in Brugge. Coach Hein Vanhaezebrouck zette Bolat op zijn nummer én had ook geen lovende woorden in petto voor scheidsrechter Lawrence Visser.

13 februari