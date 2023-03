LIVE. De Laet keert terug in de basis voor duel tegen rode lantaarn Seraing

KIJK. Samoise sollici­teert nog naar Oscar voor beste theater: “We wensen hem een spoedig herstel toe”

Eén brok frustratie was Anderlecht in Gent. De Europe play-offs weer wat verder weg. Na de match ging doelman Bart Verbruggen in de clinch met Benito Raman, terwijl Jan Vertonghen voor zich uitstaarde: “Het was veel te weinig”, zuchtte de Rode Duivel. Al kan paars-wit wel mekkeren over de uitsluiting van Diawara, nadat Samoise via een stukje theater een Oscar waardig de Guinese middenvelder een erg goedkope eerste gele kaart aansmeerde.