LIVE. De Bilde over raad van bestuur op Anderlecht: “Vandenhaute zal niet plooien voor het eerste het beste protest”

BELGISCH VOETBAL ONS RAPPORT. “Hij jaagt Vanhaeze­brou­ck de stuipen op het lijf”: geen hoge scores bij Gent, één Ant­werp-spe­ler “liep er vaak zomaar wat tussen”

Antwerp heeft zijn plek in de top vier verstevigd na een zege tegen AA Gent. Dat resulteert zich ook in de scores voor de Great Old in ons rapport. Veel uitblinkers bij de thuisploeg, bij AA Gent kon niemand uitblinken. Eén van hen was “niet de kapstok die het team nodig had.” Ontdek hieronder onze scores.

8 januari