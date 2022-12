LIVE CROKY CUP (woe, 20u). Wouter Vrancken voor bekerclash tegen Anderlecht: “Moeten nog zien of El Khannouss op de bank kan zitten”

CROKY CUPRacing Genk herstart zijn seizoen met een bekermatch tegen Anderlecht. “Een heel andere ploeg dan voor de trainerswissel”, vindt Wouter Vrancken, die mogelijk toch op Bilal El Khannouss kan rekenen. “Hij zit nu in Marokko. We laten het op ons afkomen.”

Genk kan woensdag tegen Anderlecht geen beroep doen op Adnane Abid, Matias Galarza, Calvin John en de zieke Matisse Didden. Omdat Andras Németh en Mika Godts naar de B-kern verwezen zijn, dringt zich bij de Limburgers voor het eerst dit seizoen een Belgenprobleem op. Jongelingen Tuur Rommens en Kamiel van de Perre zijn alvast bij de selectie gehaald en het is nog steeds mogelijk dat Bilal El Khannouss, Marokkaans international en voetbal-Belg, tegen paars-wit toch tot de kern behoort.

“Bilal zit op dit moment nog in Marokko”, zegt trainer Wouter Vrancken. “We laten het op ons afkomen. Het kan twee richtingen uit: ofwel is het mét ofwel zonder hem. We zullen zien of hij op de bank kan beginnen. Waarom ook niet? Na een interlandbreak zijn er vaker meerdere jongens die amper konden meetrainen. Een Cuesta (Colombiaans international, red.) moet dan bijvoorbeeld met ergere vluchten terugkomen. Alleen is Bilal nu iets langer weggeweest.”

“Het belangrijkste is dat Bilal mee is in onze principes. We hebben dagelijks contact met hem en hij wil graag. Op dat gebied kan het dus. Uit de data die we van de nationale ploeg van Marokko kregen, bleek wel dat hij zeven dagen voordat hij gespeeld had (in de verloren troostfinale tegen Kroatië, red.) evenveel fysieke arbeid had verricht als bij ons op één tactische training twee dagen voor de match. Ik ben dus al blij dat hij een uur heeft kunnen spelen zonder blessures op te lopen.”

Volledig scherm El Khannouss mocht in de kleine finale opdraven bij Marokko. © PIXSELL

Ander Anderlecht

Vrancken is tevreden over het verzette werk tijdens de WK-break. “Iedereen was vanaf het begin scherp. De intensiteit was er, alsof er geen onderbreking is geweest. De drive en bereidheid is aanwezig en dat is het belangrijkste. Als we dat kunnen blijven opbrengen, kunnen we het resultaat naar ons toe trekken.”

Dat zal woensdag in goed gevulde Cegeka Arena – er zijn tot dusver 14.000 tickets verkocht - tegen Anderlecht moeten gebeuren. Het zal een andere wedstrijd worden dan op 13 november, toen KRC de heenronde afsloot met een klinkende 0-2-zege in het Lotto Park. Intussen heeft Anderlecht Brian Riemer aangesteld als T1. “We hebben stukken van hun oefenwedstrijden gezien. Het is een heel andere ploeg nu. Er wordt op een andere en veel energiekere manier druk gezet. We zullen ons daaraan moeten aanpassen”, aldus Vrancken.

