LIVE CROKY CUP. Kan Club de code van Patro Eisden na de pauze wel kraken?

Belgisch voetbal De Bleeckere erkent dat Anderlecht penalty had moeten krijgen na duw in rug van Amuzu

Het had de matige pot voetbal op de Bosuil kunnen openbreken. Halfweg de tweede helft kreeg Francis Amuzu in de zestien een stevige por in de rug van Jelle Bataille. De winger vroeg om een strafschop, maar scheidsrechter Jasper Vergoote zag er geen gaten in en ook de VAR gaf geen krimp.

7 november