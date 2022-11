LIVE CROKY CUP. Club heeft het niet onder markt met stug Patro Eisden, dat zelfs voor eerste kans tekent

Croky Cup CROKY CUP. Standard zwoegt zich voorbij Dender - Deinze wipt Eupen - Seraing walst in verlengin­gen over Charleroi - OHL heeft geen kind aan Francs Borains

Het was zwoegen, maar Standard bekert ten koste van Dender door naar de achtste finales van de Croky Cup. Een rake kopbal van William Balikwisha bleek voldoende voor de Luikenaars. Daarnaast verraste Deinze eersteklasser Eupen, had OHL geen kind aan Francs Borains en zakte Charleroi in de verlengingen helemaal in elkaar tegen Seraing.

8 november