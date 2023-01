LIVE CROKY CUP. Boeken toe voor Genk? Antwerp start opnieuw furieus, Balikwisha maakt er 0-3 van

Anderlecht werkt zich uit naad maar speelt in slotfase alles kwijt tegen Union, Riemer: “Mijn spelers hebben gevochten voor elkaar”

Wat een anticlimax in het Lotto Park. Tot in minuut 81 leek Anderlecht met z’n tienen - N’Diaye zag al rood na zes minuten - op weg naar een stuntzege na een goal van Fábio Silva, maar in een dolle slotfase ging Union er nog op en helemaal over. Goals van Puertas, Lynen en Adingra zorgden voor zowaar de zesde derbyzege op rij van Union tegen de grote broer. Anderlecht vocht lang aanstekelijk en leek Brian Riemer een geweldig thuisentree te bezorgen, maar blijft met lege handen achter. Zure paars-witte appel.

