LIVE. Club zonder spits: Dost op de bank, Vanaken start - Ceulemans heeft zijn twijfels, drie andere coryfeeën zien Club vanavond titel pakken

Jupiler Pro LeagueValt vanavond het doek? Club Brugge kan straks zijn zeventiende titel veroveren. Daarvoor moet het mogelijk niet eens in actie komen. Als Genk eerder op de dag niet wint van Antwerp, is blauw-zwart nog voor de aftrap in het Lotto Park kampioen. Winnen de Limburgers wél, dan volstaat een punt tegen Anderlecht. Op deze pagina beschouwen we voor en volgen we uiteraard de titelstrijd op de voet!