LIVE. Club zet scheve situatie recht: Dost scoort vijfde goal in zes matchen!

Belgisch voetbal Vlaamse gezinnen verliezen honderden euro’s door stopzet­ting amateur­voet­bal, maar de emotionele kost is nog veel hoger: “Laat onze jeugd alstu­blieft buiten komen”

26 januari Het stopzetten van het amateurvoetbal heeft ook impact op de portefeuille van de Vlamingen die aangesloten zijn bij een lokale club. Wie ouder is dan 13, mocht dit seizoen amper voetballen - ondanks honderden euro’s lidgeld. Maar de grootste kost is emotioneel. “Voor onze tieners is dit verschrikkelijk”, klinkt het bij drie grote voetbalfamilies.