LIVE. Club tikt Oostende uit met twee goals in vier minuten, Vanaken en Jutglà aan het kanon

Union Union presen­teert boek bij 125-jarig jubileum van Union Soixante tot ‘back in Europe’: “Geschiede­nis kan je niet kopen”

De renaissance van Union in België - en Europa dit seizoen - past bij het komende jubileum: op 1 november bestaat Union 125 jaar. Voor die gelegenheid stelde de club een officieel boek voor over zijn rijke 125-jarige geschiedenis. “Het geeft onze club nog meer glans als je weet welke strijden hier in dit stadion gestreden zijn”, zegt CEO Philippe Bormans.

25 oktober