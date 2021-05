LIVE. Club reikt hand naar de titel: uitgerekend Hans Vanaken zet Club met de borst op voorsprong in Anderlecht!

Is Edward Still als hoofdtrai­ner bij Sporting Charleroi gewaagde gok? “Hij bewijst dat hij ballen aan zijn lijf heeft”

18 mei Een gewaagde gok of slimme zet? Sporting Charleroi verrast met Edward Still (30) als nieuwe hoofdcoach. Rudi Cossey, die 2,5 jaar werkte met de oudste van de Still-broers in de staf bij Club Brugge en Antwerp, zegt chapeau aan Charleroi: “In analyses is Edward zowat het beste van wat er in België te vinden is, de uitdaging zal nu vooral zijn hoe hij een groep kan managen.”