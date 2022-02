LIVE. Club kan op aanwinst Adamyan rekenen in ‘Slag om Vlaanderen’ tegen AA Gent, ook Buchanan en Lang weer in selectie

KRC Genk Racing Genk heeft nu ook Spaanstali­ge socialme­dia-ac­counts en strikt Falcao voor de lancering: “Van harte welkom”

Lopen er binnenkort ook in Zuid-Amerika fans van KRC Genk rond? Genk lanceert in elk geval een Spaans Twitter- en Instagramaccount. Een manier om alle Spaanssprekende spelers dichter bij hun fans in hun thuisland te brengen.

