LIVE CLUB BRUGGE-UNION. Intense topper kan alle kanten op: nu mist Lazare enorme kans!

Belgisch voetbal Loon naar fluiten in 1A, fluiten naar loon in 1B: hoeveel verdienen de Belgische toprefs?

Viki De Cremer debuteert morgen als vrouwelijke vierde official in het profvoetbal. Al strijkt zij als ‘stagiaire’ nog geen premie op. Sowieso moeten refs in 1B zich niet rijk rekenen, haar broer Wesli boert als semiprof beter. Wat verdienen de toprefs in België, van welke variabelen zijn ze afhankelijk en hoe kunnen ze nog bijverdienen?

13:25