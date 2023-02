LIVE CLUB BRUGGE-UNION. GOAL! Vanaken kopt Club net voor rust op gelijke hoogte!

INTERVIEW. “Ik gebruik mijn laptop, maar ik kruip er niet mee in bed hé”: Tedesco, de man die Rode Duivels naar nieuwe successen moet leiden

Een nieuwsflash, in de wachtkamer bij de tandarts. ‘Roberto Martínez stopt als bondscoach van België.’ Domenico Tedesco stuurt onmiddellijk een screenshot naar zijn makelaar. “Dit wil ik!” Dik twee maanden later is hij op zijn 37ste de jongste actieve bondscoach ter wereld. “Voor mij is er geen jong of oud. De besten zullen spelen.” Het relaas van zijn officiële presentatie.

8 februari