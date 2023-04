LIVE CLUB BRUGGE-SERAING (20u45). Rik De Mil en Club zijn niet bezig met AA Gent: “We zien wel wat ze doen”

Riemer, die met lof strooit naar Westerlo, bevestigt dat Slimani fit is: “Maar hij zal zeker niet élke match starten”

Een cruciaal duel voor Anderlecht in de strijd om de Europe play-offs. Paars-wit ontvangt zondagmiddag Westerlo in het Lotto Park. Bij winst springt Anderlecht over de Kemphanen naar de zevende plaats, bij puntenverlies dreigt het uit de top acht te vallen. Brian Riemer had op zijn persconferentie het goede nieuws dat Refaelov en Slimani normaal gezien fit raken voor de match. Volg alles hier op de voet!