LIVE Club Brugge duwt Westerlo achteruit, maar Bolat houdt zijn netten schoon: 0-0

Jean ‘clean sheet’ Butez is op record­jacht: “Hij kan in elke topcompeti­tie zijn plan trekken”

Zet Jean Butez een blinddoek op en dan nog zal het moeilijk zijn om hem te passeren. De doelman van Antwerp is op recordjacht, met nu al 17 clean sheets in competitieverband achter zijn naam. Wie weet sneuvelt zelfs het absolute record in de Belgische hoogste klasse... “Toen hij ontdekte hoe goed hij was, werd Jean een andere keeper.” Intussen geniet hij interesse uit Frankrijk.