LIVE. Club Brugge duikt met verdiende dubbele voorsprong rust in tegen OHL

In dit land riskeer je een boete van 1.500 euro wanneer je een flitsmel­der gebruikt

Met een GPS of navigatieapps zoals Waze vind je niet alleen de weg, je weet ook hoe snel je mag rijden en waar de flitspalen of mobiele controles staan. Maar wist je dat die flitsmelders in sommige vakantielanden verboden zijn? Je riskeert zelfs een zware boete. Independer.be vertelt wat je moet weten.

11 augustus