LIVE CLUB-ANTWERP (zo, 13u30). Supportersclubs blauw-zwart zetten eigen fans op scherp: “Laat tegenstander voelen hoe hard Olympia kan spoken”

“Als fans is het ook tijd om naar onszelf te kijken. Wat we eisen van de spelers moeten we vooral vanaf minuut 1 zelf doen. We verwachten elke supporter voor 13u in de tribunes. Blijf voor een keer niet hangen in de kantine. Laat de tegenstander vanaf 13u voelen hoe hard Olympia kan en zal spoken. Het is onze laatste kans om het seizoen 2022-2023 bij het huisvuil te zetten en op een positieve noot te eindigen.”