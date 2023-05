LIVE CLUB-ANTWERP. Van Bommel: “Waarom over titel spreken als we maar één punt voorstaan?” - De Mil: “Willen ontgoocheling van vorige week rechtzetten”

De inzet voor Antwerp zondag op Club Brugge is enorm: bij winst kan de Great Old een week later thuis al de titel vieren. Antwerp-trainer Mark Van Bommel blijft evenwel ultravoorzichtig: “Ik verwacht geen Club op halve kracht.” Rik De Mil klinkt dan weer strijdvaardig: “Vorige week verdienden we beter. De spelers willen dat rechtzetten”.

Op pole position in de laatste rechte lijn voor de titel: die comfortabele positie betekent dat Antwerp met nog drie speeldagen te gaan en een punt voorsprong op Union zijn lot volledig in eigen handen heeft. Maar dat maakt de opdracht er niet eenvoudiger op, vindt Van Bommel: “Als het zo makkelijk zou zijn, dan kunnen we de titel nu al bijschrijven. Maar zo is het niet. We staan wel bovenaan en hebben in principe de beste uitgangspositie, maar dat is geen garantie.”

Meer zelfs: volgens Van Bommel valt het woord ‘titel’ amper in de kleedkamer van Antwerp: “Neen, bij ons niet. We zitten in een goed seizoen waarin we veel wedstrijden winnen en dat willen we doortrekken. Dat is onze stabiliteit. Maar we moeten elk duel honderd procent zijn, niet tachtig procent. (...) En waarom zouden we over de titel spreken als we een punt voorstaan? We spraken ook niet over de titel toen we in het begin van het seizoen 27 op 27 punten haalden. Het zou arrogant zijn als we dat nu doen omdat we bovenaan staan na drie wedstrijden in de Champions’ Play-offs. Het kan nog elke speeldag veranderen.”

De focus ligt nu zondag op Club Brugge. De last-minute zege vorig weekend op de Bosuil tegen blauw-zwart heeft wel voor euforie bij Antwerp gezorgd. Zelf Van Bommel verloor zijn gebruikelijke ‘cool’ op het veld: “Zo vaak kan je niet zeggen dat je wint in de 97ste minuut na een 0-2-achterstand. Ik heb iets gelijks een keer meegemaakt met Bayern in de Uefa Cup tegen Getafe (Bayern kwam in de kwartfinale in 2008 in het slot van de verlengingen van 3-1 naar 3-3 terug om zich met de uitgoals te plaatsen, red.). Bij zulke momenten kan je niet rustig blijven. (...) Het was tegen Brugge zeker zo een bijzonder moment, waar je nog heel lang over praat. Maar het is maar één wedstrijd, in de dagen erna moet je weer focussen op de volgende wedstrijd.”

Volledig scherm Ook bij Mark van Bommel laaiden de emoties hoog op na de last-minute-zege tegen Club vorige week. © Tom Goyvaers / BELGA

Van Bommel verwacht niet dat Club zich na de opdoffer vorige week als een geslagen hond gaat presenteren, al staat er sportief niets meer op het spel voor blauw-zwart: “Een ploeg als Club Brugge gaat thuis in de Champions Play-offs niet op halve kracht spelen. Het zit in ieder individu en team dat je wil winnnen. De uitgangspositie voor Club is dat ze geen kampioen meer kunnen spelen omdat ze zoveel punten achter staan, maar dat je je daarom zomaar gewonnen geeft, daar ga ik niet vanuit.”

Antwerp en Club Brugge kennen elkaars spelstijl door en door. Vorig weekend voerde Van Bommel wel een vroege wissel door na de 0-2-achterstand, met Stengs voor Keita. “Het gaat om kleine details”, aldus Van Bommel. “We hadden Hans Vanaken dieper verwacht als we de bal hadden, maar dat was niet de reden waarom we 0-2-achterkwamen of waarom ik Mandela gewisseld had. Ik voerde de wissel door om met een aanvallende middenvelder anders op het veld te staan en meer grip op de wedstrijd te krijgen, ook al duurde het langer dan verwacht.” De kans is reëel dat Stengs na zijn geslaagde invalbeurt nu ook op Brugge zondag in de basis start, al laat Van Bommel niet in zijn kaarten kijken: “Antwerp heeft het voordeel dat we op het middenveld en aan de zijkanten veel keuzes hebben. Ik heb liever meer keuzes dan geen (grijnst).”

Volledig scherm Antwerp-spelers vieren na cruciale driepunter tegen Club Brugge © Nico Vereecken / Photo News

De Mil: “We willen iets extra doen voor de supporters” Hoogspanning in Brugge zondag, waar Antwerp een enorme stap richting de landstitel kan zetten. Uitgerekend op het veld van de rivaal, waar men alles in gereedheid brengt om The Great Old een lastige namiddag te bezorgen: “De nederlaag van vorige week is hard aangekomen”, aldus Rik De Mil vrijdagmiddag. “Je zag dat ons team er volledig voor ging - ze voelden dat er punten te rapen vielen. Die late tegengoals vielen zwaar, want we wilden iets voor de fans doen.” “Of die match extra leeft in de groep? Goh… We weten dat het enorm leeft bij de supporters. Voor hen willen we iets extra doen. Bij ons leeft vooral de ontgoocheling van vorige week. De spelers willen dat rechtzetten. We gaan vol aan de bak om dat te doen.” De Mil mist met Jutglà, Sowah, Skov Olsen en Buchanan veel aanvallende spelers. Rest hen in principe enkel nog Vermant en Yaremchuk diep voorin: “Romeo heeft het de voorbije weken goed gedaan. Maar ook Roman was heel scherp op training nadat hij fel ziek is geweest. Ook hij oogt scherp.” Nu beslist werd dat Ronny Deila hoofdtrainer wordt, moet De Mil met die optie alvast geen rekening meer houden: “Of ik me nog eens persoonlijk wil tonen? Neen, eigenlijk niet. Ik wil gewoon punten pakken met Club Brugge na drie nederlagen. We moeten de fierheid en kwaliteit tonen om dat te doen. Ik denk dat jullie, maar ook de fans, het bestuur en de supporters intussen weten wat voor soort trainer ik ben.”

