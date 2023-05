LIVE CLUB-ANTWERP. Brugse fans staan klaar voor vurig onthaal van spelersbus - Dit zijn de vermoedelijke opstellingen

Op naar drie derby’s in Brussel: hoe verschilt identiteit van Anderlecht, Union en RWDM? “Er is voor elk wat wils”

De hoogste klasse maakt zich na de promotie van RWDM op voor drie derby’s, met ook Anderlecht en Union. Historisch is het trio diep geworteld in het Brusselse voetbal, maar elke club heeft zijn eigen identiteit uitgebouwd. “Er is nu voor elk wat wils in Brussel.”