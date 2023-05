LIVE CLUB-ANTWERP (13u30). Supportersclubs blauw-zwart zetten eigen fans op scherp: “Laat tegenstander voelen hoe hard Olympia kan spoken”

Nu de jackpot wenkt voor de Nederland­se profclubs, hoe staat het met de tv-rech­ten in België?

De Nederlandse voetbalclubs kunnen zich binnenkort in de handen wrijven. Er ligt voor de periode 2025-2035 een bod van zo'n 180 miljoen per jaar op tafel voor de uitzendrechten van de Eredivisie - een stevige opwaardering van het fel verouderde voetbalcontract. Intussen blijft het in België nog even stil. Waarom is dat zo? En waar mogen onze clubs over twee jaar op hopen?