LIVE CLUB-ANDERLECHT. Odoi naast Mechele achterin, Mata en Nielsen krijgen basisplek - Arnstad neemt plaats Refaelov in, ook Sardella start

Ait El Hadj op zucht van Racing Genk, clubs akkoord over transfer­som van twee miljoen euro

De transfer van Anouar Ait El Hadj naar Racing Genk is zo goed als rond. Anderlecht is het met de competitieleider eens over een transfersom van een kleine twee miljoen euro en bedong ook een doorverkooppercentage. Het jeugdproduct van paars-wit kan een contract voor vier en een half seizoen tekenen in Limburg.

14 januari