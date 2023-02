LIVE CLUB-AA GENT. Buchanan ontsnapt aan rood na elleboog - Nardi na knappe save nu ook goed plat

Voetbal Jupiler Pro League Felipe Avenatti en KV Kortrijk kunnen zeven punten uitlopen op aartsri­vaal Zulte Waregem: “Revanche nemen voor de heenmatch”

Na een knappe 4 op 6 tegen Standard en Anderlecht zakt KV Kortrijk met vertrouwen af naar de Elindus Arena. De derby van Zuid-West-Vlaanderen is altijd een beladen duel, maar vrijdagavond staat er pas echt veel op het spel. Mits winst kunnen Felipe Avenatti en co. een uitstekende zaak doen in de klassering.