LIVE CLUB-AA GENT. 1-0! Meijer kopt voorzet van Mata via deklat binnen

Let him entertain you. De artiest in Noa Lang (23) is opgestaan. En daar heeft de geplaagde Scott Parker een groot aandeel in. “Zó een talent moet je vrijheid geven. Die kreeg hij onder de vorige coach niet.”