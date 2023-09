LIVE CHARLEROI-STVV. De Zebra’s en de Kanaries houden elkaar voorlopig in evenwicht in kansarme partij: 0-0 bij de rust

Marc Degryse meets Ivan De Witte: “U ging toch nog eens kampioen worden?” - “Dat hoeft niet per se als voorzitter te zijn”

“Michel D’Hooghe had het altijd over ‘plus est en vous’, van een zekere Lodewijk van Gruuthuse. Maar u, voorzitter, u komt hier met Angèle af!” Die (76) achter zijn naam is dan ook maar een getal. Ivan De Witte over alles wat u weten wil: Baro, Orban & Cuypers, dé aandelen, Hein, Bracke en warempel... Angèle.