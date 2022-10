LIVE CHARLEROI-ANTWERP. Van Bommel behoudt vertrouwen in zelfde elf, Koffi keert terug in doel bij Carolo’s

Club Brugge Hoefkens komt terug op de niet-selectie van Roman Yaremchuk: “Geen structu­reel probleem”

Vóór en na Club - KV Oostende kwam Carl Hoefkens terug op de niet-selectie van Roman Yaremchuk, die vrijdag weinig begrip toonde voor het feit dat hij dit weekend opnieuw naast de basisploeg zou vallen: “Onze meningen verschillen over het invullen van de spitspositie,” aldus Hoefkens. “Ik wil meer drive en goesting zien. We zitten nog niet op dezelfde golflengte, maar in de toekomst zal dit in orde komen. Daar moet Roman nu aan werken. Dit is totaal geen structureel probleem.” Afwachten of Hoefkens Yaremchuk meeneemt naar Leverkusen - dat wordt in principe pas morgen na de ochtendtraining beslist.

17:51