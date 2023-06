LIVE CERCLE-WESTERLO. Eerste helft achter de kiezen, ‘De Vereniging’ kan dominantie voorlopig niet verzilveren

Cameron Puertas staat als invaller symbool voor veerkracht Union: “Belang­rijk­ste goal uit mijn carrière”

In de hiërarchie op het middenveld staat Cameron Puertas niet bovenaan, maar als invaller kroop de Spaanse Zwitser in de rol van superheld. Hij lag aan de basis van de cruciale gelijkmaker die Union in de titelrace houdt: “De vreugde toen de bal langzaam binnenrolde… daar speel je voetbal voor.”