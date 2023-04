LIVE CERCLE-STANDARD (18u15). Zetten de Rouches hun Europese ambities meteen kracht bij?

Opvallend: Union ruim­schoots op voorsprong in onze poll wie kampioen speelt, wie haalt het in play-off 2?

Kroont Union zich dit jaar tot kampioen van de Jupiler League nadat het er vorig seizoen al dichtbij was? U denkt alleszins van wel en kiest in onze poll bij aanvang van de Champions’ play-offs overtuigend voor de Brusselse club. In tegenstelling tot Racing Genk, dat Antwerp en zelfs Club Brugge voorlopig moet laten voorgaan. Er kan ook gestemd worden op de winnaar van de Europe play-offs, ploeg die nog kans maakt om volgend seizoen Europa in te gaan. Bekijk hier hoe die verdeling van de Europese tickets verloopt.