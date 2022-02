LIVE. Cercle moet het zonder zieke Hotic doen tegen OHL, maar is meteen gevaarlijk via Popovic

AA Gent Hoofdspon­sor van AA Gent eist dat Mboyo niet meer speelt, laatste kans voor Gunther Schepens

Ilombe Mboyo (34) zal dit seizoen niet meer in actie komen voor het eerste elftal van AA Gent. De hoofdsponsor eist dat de club de spits niet meer opstelt, nadat hij in de nacht van 15 op 16 januari in Elsene opgepakt werd voor geweldpleging tegenover een vrouw. Sportief adviseur Gunther Schepens, die onlangs in dronken toestand een aantal auto’s aanreed, kreeg een laatste waarschuwing.

