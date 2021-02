LIVE. Cercle krijgt het deksel op de neus, De Camargo klopt Didillon met lage schuiver

Croky Cup Bekerwin­naar niet meer recht­streeks naar Europa Lea­gue-pou­les: “Devaluatie van het Belgisch voetbal”

3 februari Slecht nieuws. Aan bekerwinst hangt vanaf dit seizoen geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League meer vast. Want wie straks in april de beker de lucht in hijst, moet éérst nog de play-offs van de Europa League overleven alvorens naar de poules te mogen.