LIVE. Cercle en AA Gent bezig aan dramatische pot op Jan Breydel

Onze Club-wat­cher voor Brugse weken van de waarheid: "Parker moet sleutelen aan de mentali­teit”

Quo Vadis, Club Brugge? Als blauw-zwart ook zondag in Waregem niet wint, zijn Vanaken en co meteen goed voor een evenaring van de slechtste reeks in dik 42 jaar. Jawel, het is geleden van november 1981 dat Club Brugge nog eens acht keer op rij punten liet... Onze Club Brugge-watcher Frank Dekeyser gaat op zoek naar de redenen waarom ook Scott Parker het tij maar niet lijkt te kunnen keren. En hoe hij Club uit deze vormcrisis moet loodsen.

23 januari