LIVE CERCLE BRUGGE-AA GENT. Gift Orban laat Buffalo’s triomferen met hattrick in kwartier tijd

EXCLUSIEF. Het eerste grote interview met Marc Overmars: “Arthur Vermeeren kan zo tussen Xavi en Iniesta staan”

Voor Marc Degryse gaan er soms deuren open die anders gesloten blijven. Meer dan een jaar gaf Marc Overmars (50) geen enkel groot interview. Tot nu. De Directeur Voetbalzaken van Royal Antwerp FC over Leven & Werk. Of beter: over zijn hartinfarct en de mogelijke dubbel. “Af en toe zet ik Van Bommel een beetje op scherp. ‘Jij bent een Italiaanse coach’, zeg ik dan.”