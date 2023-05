LIVE CERCLE BRUGGE-AA GENT. Cuypers zet Buffalo’s op voorsprong tegen tien Bruggelingen

Antwerp pakt scalp van Genk in felbevoch­ten topper, rode kaarten ontsieren wed­strijdein­de

Feest op de Bosuil. Antwerp is de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. De ‘Great Old’ nam in een felbevochten partij de maat van Racing Genk. Alderweireld en Balikwisha bogen een scheve situatie om. In het absolute slot werden Aziz en Trésor nog uitgesloten.