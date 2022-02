LIVE. Cafaro treft de paal, maakt zwalpend Standard nog een vuist na de rust?

Union Koekje van eigen deeg: hoe STVV code van Union kraakte en Mazzu & co eerste verlies sinds 26 november aansmeerde

De roes van Union na de succesvolle doortocht in toppers is abrupt gestopt. En nu uitgerekend tegen een mindere ‘god’, of is dat geen toeval? STVV toonde hoe de code te kraken. Union mag zich aan nog meer stugge ploegen verwachten: “Deze nederlaag moét ons helpen voor de toekomst.”

14 februari