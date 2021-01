LIVE. Bruno schiet Essevee op voorsprong!

Gouden Schoen Holzhauser: “Trots haalt het van de ontgooche­ling” - Onuachu: “Blij om hiervan deel te mogen uitmaken”

13 januari Raphael Holzhauser werd met een tweede plek de hoogst genoteerde Beerschotter sinds Juan Lozano (runner-up in 1981), maar dus niet de opvolger van Rik Coppens, die in 1954 de Gouden Schoen won. “Toch ben ik eerder trots dan ontgoocheld”, reageerde Holzhauser achteraf. Paul Onuachu bezette de laatste podiumplek, maar ook hij kon zich vinden in de laureaat. “Ik vond het leuk om deel uit te maken van zo’n evenement.”