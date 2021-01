LIVE. Brüls schiet STVV enig mooi op voorsprong

Voetbal Transfer Talk. Wordt Edin Dzeko na een ruildeal met Alexis Sánchez de stand-in van Lukaku? - Benavente alweer weg bij Antwerp?

29 januari Tot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u dagelijks in onze Transfer Talk!