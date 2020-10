LIVE. Bongonda treft een tweede keer raak: 4-0!

Beerschot “Vroeger bewonderde ik Henry, nu kijk ik op naar de unieke stijl van Ronaldo”: maak kennis met Beer­schot-Japanner Suzuki, efficiënt­ste spits in 1A

29 oktober Zich aanpassen aan de Belgische competitie is niet echt een issue voor Musashi Suzuki (26): hij telt al vier goals en een assist. Beerschot zette zijn Japanse international vandaag voor de microfoon. Maak kennis met een nieuwe smaakmaker in 1A die ook in Japan immens populair was: “Voor volle stadions zal ik nog gemotiveerder zijn om te scoren.”