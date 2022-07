LIVE. Boeken toe voor Westerlo? Rood voor Perdichizzi, Holzhauser maakt er via penalty 2-0 van

Club Brugge Vormer mag transfer­vrij naar buitenland, vertrek evenwel geen must

Ruud Vormer (34), die openstaat voor een exotisch en lucratief avontuur, mag van Club Brugge gratis naar het buitenland. Noch voor het boegbeeld, noch voor blauw-zwart is een vertrek evenwel een must. De aanvoerder weet immers al langer waar hij aan toe is.

26 juli