LIVE. Benito Raman maakt het af!

Anderlecht Gómez en Amuzu: akkoord wellicht nog niet voor eerstdaags, beiden in selectie

Sergio Gómez en Francis Amuzu zitten allebei gewoon in de selectie bij Anderlecht voor de match tegen Seraing. Beide linkerflankspelers kunnen een (miljoenen)transfer naar respectievelijk Manchester City en Nice maken, maar een akkoord is in beide dossiers wellicht niet voor de komende dagen.

6 augustus