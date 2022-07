LIVE. Benfica? PSV? Union in de trommel voor derde voorronde Champions League

Voetbal Jupiler Pro League Karim Belhocine heeft een week voor de competitie­start slechts vier verdedi­gers ter beschik­king

Volgende week zaterdag komt OH Leuven op bezoek in het Guldensporenstadion. Met Tom Vandenberghe, Youssef Challouk, Dion De Neve, Habib Keita en Massimo Bruno haalde KV Kortrijk al vijf nieuwe spelers, maar het is wachten op broodnodige defensieve versterking. Krisof D’Haene, Aleksandar Radovanovic, Tsuyoshi Watanabe en Nayel Mehssatou zijn de enige vier verdedigers in de kern van de West-Vlamingen.

14 juli