LIVE BEKERFINALE. Véél fans, véél bengaals vuurwerk: Antwerpse achterban laat zich gelden tijdens uitwuifmoment op de Bosuil

ANALYSE. Waarom de Europese exit de titelkan­sen van Union doet stijgen (al is er ook een maar)

Hoe jammer de Europese exit in de kwartfinale voor Union ook is: het verhoogt de titelkansen voor de Brusselaars. Want alle nodige fysieke én mentale aandacht kan nu naar het resterende superdoel. Al loert voor Union één handicap om de hoek. Tijd voor een analyse.