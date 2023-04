LIVE BEKERFINALE. Indrukwekkend: harde kern van Antwerp trekt in groep naar Centraal Station - Kijk straks live op VTM!

Vanmiddag spelen Antwerp en KV Mechelen de finale van de Croky Cup. Maakt The Great Old zijn favorietenrol waar of kan Malinwa stunten? Volg de wedstrijd op de voet via onderstaande liveblog of kijk naar de partij op VTM. De uitzending begint om 13u45.