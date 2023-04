LIVE BEKERFINALE. Antwerp zoekt naar de dubbele voorsprong, maar Coucke staat voorlopig pal

Antwerp en KV Mechelen spelen de finale van de Croky Cup. Maakt The Great Old zijn favorietenrol waar of kan Malinwa stunten? Voorlopig staat het 1-0 voor de troepen van Mark van Bommel. Volg de wedstrijd op de voet via onderstaande liveblog of kijk naar de partij bij VTM.